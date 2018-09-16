Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezi olayları sırasında yapımı engellenmek istenen İstanbul Üçüncü Havalimanı bitimine günler kala benzer bir Gezi provokasyonuna sahne oldu. 43 gün sonra uçakların inmesinin beklendiği havalimanındaki olayların altından yine kirli eller çıktı. İşçilerin arasına giren provokatörlerin, Gezi benzeri isyan planladığı belirlendi. İşçilerin haklarıyla alakası olmayan istek listesi hazırlayan marjinallerin, koğuş koğuş gezerek çalışanları galeyana getirdiği tespit edildi.



OLAY NASIL ÇIKTI?

32 bin kişinin çalıştığı şantiyede gerçekleşen olay şöyle gelişti: Cuma sabah işçileri taşıyan servis araçları gecikti. Yağmurda beklemek zorunda kalan işçiler, eylem yaparak iş bıraktı. Tepkisini dile getiren işçilerin arasına bir süre sonra provokatörler sızdı. MLKP, PKK ve DHKP/C fraksiyonu örgütler şantiyeye geldi.



HDP’LİLER KOĞUŞTA

HDP’li Züleyha Gülüm, Serpil Kemalbay, Zeynel Özen, Ali Kenanoğlu, Erkan Baş ve Günay Kubilay milletvekili kimliğini kullanarak içeri girdi. Onunla birlikte bazı marjinaller de işçilerin arasına sızdı. İnşaat-İş Sendikası temsilcisi olduğunu iddia edenler “Nasıl olsa 29 Ekim’de işsiz kalacaksınız” diye çalışanları provoke etmeye başladı. Gerginlik büyüdü. Lastik yakıp, kamyonları devirenler, kulübeleri taşlayanlar oldu.

Ardından İGA yönetimine talep listesi sunuldu. Ancak servis, yemek, mesailerle ilgili isteklerde bulunulurken tıpkı Gezi’de olduğu gibi “Şunu atın, bunu atın” gibi ilgisiz dayatmalar yapıldı. İstekler, maksadın işçilerin hakkı olmadığını gözler önüne serdi.





DERTLER DİNLENDİ

İGA’nın İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu işçilerle üç defa bir araya geldi. Dertlerini dinledi. Servis sayısının artırılması kararlaştırıldı. Ancak gerginlik sürdürülmeye çalışıldı. Bunun üzerine akşam güvenlik güçleri, müdahalede bulundu. Provokatörler, işçilerin arasından temizlendi. Eyleme karışanların yarısına yakınının işçi olmadığı belirlendi. Güvenlik tedbirleri artırıldı.

Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarında ülkeyi yangın yerine çevirenlerin, bu sefer işçilerin masum taleplerini kullanmaya kalkıştı. Türkiye’nin gurur projesi üzerinden isyan çıkarmaya çalışanların emelleri engellendi. Provokatörler, işçilere aylardır maaşlarının ödenmediğini iddia etti. İGA yönetiminin maaşları şirketlere günü gününe ödediği, ancak taşeron sisteminde bazı alt şirketlerin bazen ödemeyi geç yaptığı belirlendi. Bu durumda İGA’nın iş akdini feshederek müeyyide uyguladığı tespit edildi.

Yine aynı isimler yine aynı yalanlar

Havalimanı inşaatındaki eylem sürerken aralarında Orhan Aydın, İhsan Eliaçık, Gürsel Tekin’in de bulunduğu Geziciler, sosyal medyadan operasyon yapmaya çalıştı. Provokatörler “İnşaatta 400 kişi öldü. Olayların üstünü kapatmak için sürekli şirket değiştiriliyor. Yemeklerden böcek çıkıyor” yalanlarını ortaya attı. Sosyal medyada trend topic yapılan mesajların çoğunluğunun Almanya, ABD, İngiltere ve Fransa’dan gönderildiği belirlendi.