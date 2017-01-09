Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşanan global iklim değişikliğinin, tabiatta sebep olduğu tahribata bir fotoğraf sergisiyle dikkat çekiliyor. Alarko Carrier’ın, iklim değişikliği hakkında tertiplediği fotoğraf yarışmasında dereceye giren 39 fotoğraf, 11 - 25 Ocak tarihleri arasında, İstanbul Fotoğraf Galerisi’nde sergilenecek. Seçici kurulunda, Sinem Yörük, Şükran Moral, Merih Akoğul, Alper Kaptanoğlu, Ani Çelik Arevyan, Ahmet Erdem, Leylâ Alaton gibi isimler bulunan yarışmada, iklim değişikliğinin neticelerini çarpıcı karelerle gözler önüne seren 3.850’ye yakın fotoğraf değerlendirildi. Sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar seçildi. Yaşayan bir sanat alanı oluşturmak için kurulan İstanbul Fotoğraf Galerisi’ndeki sergi, ücretsiz gezilebilecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ