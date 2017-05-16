Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Türkiye'de ilk defa uygulanan sistem ile Ilısu Baraj Göl Alanı'ndan çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan tarihi Zeynel Bey Türbesi, yeni yerinde ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Tarihi türbeyi yeni yerinde görmek için gelenler, türbenin zarar görmeden taşınmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Yeni Hasankeyf, eski Hasankeyf'ten daha güzel olacak'

AA muhabirine konuşan Abdulhalim Başaran, Zeynel Bey Türbesi'ni görmek için ailesiyle Batman'dan geldiğini söyledi.

Bu kadar büyük bir yapının nasıl taşındığını merak ettiği için geldiğini ifade eden Başaran, "Gerçekten muazzam bir çalışma yapıldı. Neticede bin 100 ton ağırlığındaki bu türbenin bu şekilde zarar verilmeden taşınması devletimizin tarihi eserlere verdiği önemini ifade etmektedir." dedi

Kimi kesimlerin tarihin sular altında bırakılacağı şeklinde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Başaran, "Hasankeyf sular altında kalıyor tarih yok ediliyor, şeklinde eleştiriler yapılıyordu. Demek ki tarih yok edilmiyor. Bu türbenin taşınması için yapılan yol bile bu esere verilen değeri göstermeye yetiyor." dedi.

Baraj göl alanındaki 7 eserin daha taşınacağını işaret eden Başaran, "Tarihi eser olarak aşağıda kale bölgesi kalıyor oraya da teleferik kurulacak. Yeni Hasankeyf, eski Hasankeyf'ten daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Zeynel Bey Türbesi'ni yeni yerinde görmek için Mardin'in Dargeçit ilçesinden geldiğini belirten Hasan Yıldırım ise "Merak ettim geldim, şimdiki yeri çok daha güzel. Diğer eserlerin de taşınacak olması sevindirici." dedi.