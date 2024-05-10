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Havana bak! Gökyüzündeki zehirlenme sergiye taşındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Havana bak! Gökyüzündeki zehirlenme sergiye taşındı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hava kirliliğinin sosyal ve ekolojik yönlerini ele alan “Havaya Dair” adlı sergi Salt Beyoğlu’nda kapılarını açtı.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Disiplinler arası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından tasarlanan sergi, mekân için tasarlanan enstalasyon, maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğine dikkat çekiyor. Âdeta sanatseverleri havaya bakmaya çağıran sergide, havanın maddeselliğiyle irtibat kurmaya teşvik eden işler yer alıyor.

PERDELER, PERDELER…

Mesela havanın kimyasal bileşimini ortaya çıkaran ve her biri farklı ze renkle tasvir edilmiş, zehirliliğin değişik ölçeklerdeki yaygınlığını gösteren perdeler dikkat çekiyor. Havadaki bazı maddelerin tetiklediği kimyasal reaksiyonlarla ortaya çıkan şartları duyulur kılan bir ses enstalasyonu ile İstanbul’un gökyüzünün fotogrametri tekniğiyle hazırlanmış bir animasyonu da sıra dışı tecrübe vadediyor. Böylece sadece havaya nüfuz eden zehir değil, bunun işaret ettiği karmaşık sosyal ve politik neticeler de tartışılıyor. Garanti BBVA’nın desteğiyle 18 Ağustos’a kadar açık kalacak sergi çerçevesinde çeşitli faaliyetler de yapılacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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