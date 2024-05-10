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Hayvan MR’ları sanat eseri oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hayvan MR’ları sanat eseri oldu!

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayvan sağlığına dikkat çekmek için hayat geçirilen “Algoritmalar ve Hayvanlar” adlı online sergide hayvanların teşhis maksadıyla çekilmiş MR ve bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle oluşturulan eserler yer alıyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Siemens Healthineers Türkiye tarafından hayata geçirilen ve küratörlüğünü Seda Yörüker’in üstlendiği dijital sergide, veteriner görüntüleme merkezlerine sağlık problemleri sebebiyle ya da teşhis maksadıyla getirilmiş; caretta caretta, armadillo, maymun ve boa yılanı gibi farklı türlerde 20 hayvanın MR ve bilgisayarlı tomografi cihazlarında gerçekleştirilen çekimleri yer alıyor. Sergiye cekimgucu.siemens-healthineers.com web adresinden ulaşılabiliyor.

Online sergideki eserlerin satışından elde edilen gelir ise ‘Kurtaran Ev’ aracılığıyla bağışa dönüşüyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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