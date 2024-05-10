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Haberler > Kültür - Sanat > Sergi alanını kadın tuvaleti yapacaklar! Müzeden mahkemeye karşı hamle

Sergi alanını kadın tuvaleti yapacaklar! Müzeden mahkemeye karşı hamle

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sergi alanını kadın tuvaleti yapacaklar! Müzeden mahkemeye karşı hamle

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avustralya’da kadınlara özel açılan müze ortalığı karıştırdı. Eşitliğe aykırı bulundu, durum mahkemeye kadar uzadı. Mahkeme, açılan dava sergiye erkeklerin de girebilmesini hükmetti. Müze yetkilileri ise geri adım atmadı, sergi salonunu bayanlar tuvaletine dönüştürerek sadece kadınlara has kalacak...

Avustralya’daki Tazmanya Eski ve Yeni Sanat Müzesi, 2020 yılında sadece kadınların girebildiği bir sergi alanı açtı. “Kadınlar Salonu” adlı alanda Picasso’dan Sidney Nolan’a kadar müzenin en beğenilen eserlerine yer verildi. Ancak, bu uygulama eşitliğe aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye taşındı. Mahkeme, açılan dava neticesinde, müzenin “ayırımcılık” yaptığına ve sergiye erkeklerin de girebilmesi gerektiğine hükmetti. Hukuki kararının ardından sergi alanı halka kapandı ama müzeden yeni bir hamle geliyor. Kadınlara has sergi fikrinin arkasındaki sanatçı olan Kirsha Kaechele, alanı “kanuna uyumlu” hâle getirerek karara itiraz edeceğini söyledi. Kaechele, sergi salonunu bayanlar tuvaletine dönüştürerek sadece kadınlara has kalmasını sağlayacaklarını duyurdu. Sanatçı, bunun serginin yalnızca kadınlara yönelik bir alan olarak faaliyet göstermeye devam etmesine imkân sağlayacağını iddia ediyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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