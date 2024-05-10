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Haberler > Kültür - Sanat > İstanbul Hatırası tekrar geliyor, MUBİ’de yayınlanacak

İstanbul Hatırası tekrar geliyor, MUBİ’de yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul Hatırası tekrar geliyor, MUBİ’de yayınlanacak

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk kökenli Alman yönetmen Fatih Akın’ın sayısız sese kulak verdiği filmi “İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek”, yenilenmiş versiyonuyla yayınlanacak.

Türkiye-Almanya ortak yapımı dokümanter film, 19 yıl sonra, 4K kalitesinde yenilenen versiyonuyla dijital platform MUBİ’de tekrar seyirci ile buluşacak. Belgeselde; Baba Zula, Ceza, Duman, Mercan Dede, Aynur Doğan, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Selim Sesler, Brenna MacCrimmon ve Ayben gibi pek çok müzisyen yer alıyor. Eser, Avrupa ile Asya arasında köprü kurarak Doğu ve Batı’yı buluştururken şehrin de benzersiz bir fotoğrafını çekmeye çalışıyor.  

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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