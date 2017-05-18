Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 36 müze, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen, "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında bu gece saat 23.00'a kadar ziyarete açık kalacak.

Müzelerin ücretsiz olduğunu öğrenerek gelen vatandaşlar, Sultanahmet Meydanı'nda yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Sultanahmet Camisi önünden başlayan ziyaretçi kuyruğuna giren vatandaşlar, yanlarına aile ve çocuklarını da alarak Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti.

Müze önündeki güvenlik görevlileri, içerideki yığılmaları önlemek için, ziyaretçileri bölüm bölüm içeri alarak, gerekli uyarıları yaptı. Girişte ücretsiz bilet alan ziyaretçiler, müzeyi ziyaret etmenin memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretçilerden bazıları uygulamanın sadece bir gün olarak değil, yılın belirli günlerinde ücretsiz olmasını isterken, bazıları ise hafta sonlarının ücretsiz olmasını talep etti. Bir kısım ziyaretçi ise Ayasofya'nın Türk vatandaşlarına ücretsiz olması gerektiğini savunarak, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

Yoğunluktan ziyaret edemeden döndüler

Ziyaretçi yoğunluğunu görüp merak eden bazı vatandaşlar ise Ayasofya'yı ziyaret edemeden geri döndü.

En son ziyaretçinin saat 22.00'de içeri alındığını belirten yetkililer, Ayasofya'nın saat 23.00'te ziyarete kapanacağını ifade etti.

"Avrupa Müzeler Gecesi", 18 Mayıs'ta Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un himayelerinde Avrupa’da 13, ülkemizde ise 12'nci defa gerçekleştiriliyor.