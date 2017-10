Türkiye Gazetesi

Uluslararası Kukla Festivali, bu sene 20. defa İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Mall of İstanbul’un ev sahipliğinde bugün başlayarak 22 Ekim’e kadar devam edecek festivalde, dünyanın en meşhur kukla sanatçıları bir araya gelecek. Seyirlik oyunların en eskilerinden biri olan ipli kukla sanatının efsane isimleri; İspanya’dan Toni Zafra, Çekya’dan Karromato ve Rusya’dan The Fifth Wheel grubu kukla gösterileriyle seyircilerle buluşacak.