Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Türk Dil Biliminde Tanımlama ve Belgeleme V. Uluslararası Türkmence Araştırmaları Çalıştayı” Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce düzenlenen çalıştaya Türkmenistan ve Türkiye’nin yanı sıra ABD, Çin, İsveç, Almanya ve Afganistan’dan çok sayıda bilim adamı, sivil toplum kuruluşu ve haber ajansı temsilcileri ile üniversite öğrencilerinin katıldığı bildirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçisi İşangulı Amanlıyev, Türkmencenin devlet dili olarak kabul edilmesi ve dilin geliştirilmesi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkmenistan İlimler Akademisinden Ord. Prof. Dr. Muratgeldi Söyegov konuşmasında, çalıştayın çok önemli olduğunun altını çizerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Söyegov, ayrıca Türkmen dili ve tarihi hakkında katılımcılara geniş bilgi verdi.

Türk dilinin söyleniş, fonetik ve morfoloji özellikleri hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünden Doç. Dr. Sema Aslan Demir de Türkmen dilini diğer Türk dilleri ile karşılaştırdı ve konuya ilişkin çeşitli örnekler verdi.