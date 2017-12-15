Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’da freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya Camii, 28 Haziran 2013’ten bu yana cami olarak hizmet veriyor. Turistler tarafından daha fazla ziyaret edilmesini sağlamak için camide duvar resimlerini kapatmak için uygulanan perdeleme sisteminin kaldırılması planlanıyor. Tarih araştırmacısı ve KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç “Ayasofya Kilisesi bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet’in 1461’de Trabzon’u fethinin ardından fetih ile birlikte camiye dönüştürülmüştür. 1961 yılına kadar cami olarak kullanılan Ayasofya, yapılan restorasyonun ardından türlü oyunlar ile 1964’te müzeye çevrildi.

Uzun uğraşlar sonucu müzeden tekrar 2013 yılında camiye dönüştürülmüştür” bilgilerini verdi. Planlandığı üzere fresklerin cam içerisinde görünür hâle getirilmesi ile camide ibadet yapmanın mümkün olmayacağını söyleyen Özgenç “Fatih Sultan Mehmet Han bu işe nasıl çözüm bulduysa bizim de bu çözümü aynı şekilde sürdürmemiz gerekmektedir. Şimdi ‘turizm’ adı altında bunların cam içerisine alınarak ortaya çıkartılmak istenmesi bizlerde gizli bir müze çalışmasının ürünü olduğu şüphesi uyandırmaktadır. Trabzon’da büyük bir tarih katliamı, kültür katliamı ve cehaleti var. Bu gafletten dönülmelidir” dedi.