Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Rönesans devrinin birçok dalda keşif ve eserler vermiş dâhisi Leonardo Da Vinci, çok geniş bir sergiyle tanıtılıyor. Leonardo da Vinci’ye adanmış en büyük sergi olarak tasarlanan “Leonardo da Vinci Expo: Dâhi İstanbul’da”, UNIQ Müze ev sahipliğinde görücüye çıkıyor. Sergi, Leonardo da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak oluşturulan 100 replikasıyla birlikte; el yazması, tablo ve çizimlerin de replikalarının dâhil olduğu 200’e yakın eseri sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, Belçika ve Lüksemburg’dan mühendis, tarihçi, grafik sanatçıları ve zanaatkârlardan oluşan 22 kişilik bir ekibin, 10 yıllık çalışmasıyla hazırlandı. Dünyanın en büyük ‘Leonardo da Vinci Makineleri Koleksiyonu’nun en önemli özelliği; sergide yer alan replikaların orijinal tasarımlara bağlı kalarak ahşap ve metalden yapılmış olması. Sergi, 7 Nisan 2018’e kadar Uniq İstanbul’da görülebilecek.