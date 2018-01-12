Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna'da 98 yıldır hizmet veren ve ülkeye Osmanlı döneminde gelen bozasıyla meşhur olan tatlıcı, duvarlarını süsleyen eski Yugoslavya lideri Tito'nun fotoğraflarıyla şehrin en özgün mekanlarından biri olarak göze çarpıyor.

Tito fotoğrafları ile Osmanlı bozası, mekanın adeta iki demirbaşı olarak dikkat çekiyor. Biri ülkedeki mutfak geleneğinin, diğeri ise siyasi tarihin unutulmazlarından olan bu iki değer, tarihi tatlıcıda yaşatılmaya devam ediyor.

Duvarlarını Tito fotoğraflarının süslediği, müdavimlerinin Yugoslav lider hakkında sohbet ettiği mekanda, asırlık tarifiyle açıldığı günden bugüne müşterilere servis edilen boza ise en çok tercih edilen içecek konumunda.

İçecekler arasında salebin de yer aldığı mekanda, tulumbadan keklere kadar lezzetleri tatmak da mümkün.

Yıllardır Tito hayranları ile asırlık lezzet bozadan vazgeçemeyenlerin uğrak yeri olan tatlıcı, ziyaret edilecek mekanlar listesinde üst sıralarda bulunuyor.

1950 yılından beri bugünkü yerinde hizmet veriyor

Otantik mobilyaları, eski tezgahıyla müşterilerini adeta tarih yolculuğuna çıkaran bu mekan, Saraybosna'da hala veresiye defterinin bulunduğu ender yerlerden biri olarak da biliniyor.

50 yıldan daha uzun bir süredir tatlıcıda çalışan ve mekanın ortaklarından biri olan İzeta Bajramovic, dükkanın 1920 yılında şehrin en meşhur caddesi Ferhadiye'de açıldığını, 1950 yılından beri de bugünkü yerinde hizmet verdiğini anlattı.

"Dükkan şehrin sembollerinden biri"

Bajramovic, Saraybosnalıların bozayı çok sevdiğini ve boza satışlarının da son derece yüksek olduğunu söyledi.

Bajramovic, dükkandaki Tito fotoğraflarının çoğunu müşterilerin hediye ettiğini ve Tito'yı seven birçok kişinin mekanın müdavimleri olduğunu belirterek, "Çok farklı müşteri profilimiz var. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış eski askerler de geliyordu. Dükkan adeta şehrin sembollerinden biri." dedi.