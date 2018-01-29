Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin



Yavuz Sultan Selim’in kahramanlıklarını biliyoruz ama yazdığı şiir divanından habersiziz. ‘Uyan ey gözlerim gafletten uyan…’ mısraları kulaklarımızda lakin sahibinin bir Osmanlı Padişahı olduğu çok azımız için malum… İşte Osmanlı Padişahlarının, pek bilmediğimiz bu mısraları, bir şiir albümüyle gün yüzüne çıkarıldı. Esenler Belediyesince hazırlanan “Aheng-i Hümayûn” şiir albümünde, divanı olan 9 Padişahın eserleri seslendirildi.







Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid Han, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim'in şiirleri albümde toplandı. Bu 9 Padişahın şiirleri, aralarında İbrahim Sadri, Serdar Gökhan ve Feridun Özdemir gibi isimlerin bulunduğu dokuz yorumcu tarafından okundu.







“Aheng-i Hümayûn” şiir albümünde Sultan I. Ahmed’in mısralarını seslendiren tanınmış şiir yorumcusu İbrahim Sadri, sorularımızı cevapladı. Böyle bir projenin içerisinde yer almaktan şeref duyduğunu söyleyen Sadri “Osmanlının birçok şair Padişahı var ama bu albümde divan sahibi olanları seçildi. Ben de ‘Bahti’ mahlasıyla şiirler yazan Sultan I. Ahmed’in mısralarına ses verdim. Sultanların ekserisinde olduğu gibi I. Ahmed Han’ın şiirlerinde de dinî motifler ön planda. Cenk ve kahramanlık gibi coşkulu temalar da var. Onun şiirleri son günlerde yaşadıklarımıza denk düşecektir” diye konuştu.





Sultan 1. Ahmet Han



MANEVİYATI HİSSEDİYORSUNUZ



“Ecdadımızın sanat ve kültüre verdiği değer çok büyüktü” diyen İbrahim Sadri şöyle devam etti: "Genç nesillerin Osmanlı Padişahlarını, edebî yönüyle de tanımasını sağlamak çok mühim. Elbette Padişahların şiirleri, Osmanlı Türkçesi olduğu için anlamak çok kolay değil ama biraz emek vermek lazım. Zaten bu şiirleri kelime kelime anlamasak bile neyin altının çizildiğine vakıf oluyoruz; yazılan şiirlerin manevi havasını koklayabiliyoruz."



Albümdeki şiirlerin muhtevasından ziyade Osmanlı Padişahları tarafından söylenmesinin asıl olduğunu kaydeden İbrahim Sadri "Osmanlı Türkçesiyle yazılmış şiirlere ses vermek günümüzde yazılanlara göre kolay değil. Ancak Osmanlıcaya yatkınlığım olduğu için çok zorlanmadım" ifadelerini kullandı.





Kanuni Sultan Süleyman

Edebiyata da aşinaydılar



Proje Koordinatörü Fikret Bayraktar, Osmanlı Sarayı'nın havasını yansıtması için albüme ‘Aheng-i Hümayûn’ ismi verildiğini ve seslendirmelere Doğu musikisi ile senfoniler eklendiğini söyledi. Osmanlı Padişahlarının, edebî yönlerini tanıtmak için bu albümü hazırladıklarını anlatan Bayraktar "Kimimiz Padişahların şiir yazdığını bilmiyor, bazılarımız ise bildiği halde hiç o mısraları dinlememiş. Dahası Padişahların değme şairlere taş çıkartan kocaman şiir divanları olduklarından habersiziz. İşte ‘Aheng-i Hümayûn’ projesiyle bir şeyleri gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Padişahlar at sırtında kıtalar dolaşmışlar ama edebiyat ve sanata da vakit ayırmışlar. Sultanlar duygusal karakterleri olan, entelektüel zatlardı. Kimileri şiir yazmış kimileri bunu başka şeylerle ifade etmiş. İşte biz de bu şiirleri ortaya çıkamaya çalıştık. Zira gelecek nesillere bir miras bırakmamız gerekiyordu.” diye konuştu.





Sultan 3. Selim