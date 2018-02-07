İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 3 milyon lira harcanarak restorasyonu tamamlanan 2. Abdülhamid Han Türbesi’nin 9 Şubat Cuma günü açılacağını açıkladı. Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesinde Osmanlı Hanedanı’ndan 19 kişinin daha kabri bulunuyor.
2. Abdülhamid Han Türbesi cuma günü açılacak
07.02.2018 - 07:03 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 07:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve yapılan protokolle İBB tarafından restorasyonu tamamlanan Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesindeki çalışmalar tamamlandı.
Etiketler : abdülhamid,türbe,
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