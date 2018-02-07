Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 3 milyon lira harcanarak restorasyonu tamamlanan 2. Abdülhamid Han Türbesi’nin 9 Şubat Cuma günü açılacağını açıkladı. Sultan 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid Han’ın türbesinde Osmanlı Hanedanı’ndan 19 kişinin daha kabri bulunuyor.