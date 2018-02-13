Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iraklı hattat ve müzehhip Nehro Reşid Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan (IKBY) Süleymaniye kentindeki tüm camilerin hat, tezhip ve nakış işlerini hiçbir ücret beklemeden yapıyor.

Süleymaniye'de inşa edilen en büyük camilerden birinin süsleme işlerini yaptığı sırada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Reşid, İslam coğrafyasında bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu kadim sanatlara olan ilginin zaman içinde azalmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hat ve tezhip, ne yazık ki IKBY'de unutulmaya yüz tutmuş sanatlar. Geçmişte bu topraklar çok önemli sanatçılar yetiştirmesine rağmen günümüzde siyasiler de bu konuya gereken ilgiyi göstermiyor ve herhangi bir destek sağlamıyor." şeklinde konuştu.

Reşid, "Bölgede unutulmaya başlayan bu klasik sanatların yeni nesillere aktarılmasını sağlamak için gayret gösteriyorum." dedi.

Cami süslemelerinin "vazgeçilmezi" olarak nitelendirdiği hat ve tezhibin gençlere öğretilmesi için kentte bir çalışma grubu kurduğunu söyleyen Reşid, "Bu sanata ilgi duyan, öğrenmek isteyen herkese bildiklerimi öğretmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Süleymaniye'de inşa edilen tüm camilerin süsleme işini herhangi bir ücret almadan yaptığını anlatan Reşid, şu anda kentte henüz yapım aşamasında olan en büyük caminin hat, tezhip ve nakışlarını işlediğini aktardı.

Hat ve tezhibin bölgede unutulmaması ve hak ettiği değeri görmesi için mücadele verdiğini kaydeden Reşid, şunları söyledi:

"Bunlar büyük sabır ve fedakarlık gerektiren sanatlar. Tamamen el işçiliği. Meşakkatli ama bir o kadar da değerli. Hiçbir teknoloji, bu nakış ve süslemelerin verdiği ruhu veremez. Örneğin, bu camide kullandığım nakışlar Osmanlı döneminde yetişen son hattatlardan biri olan Kürt sanatçı Hamdi Amedi'ye ait."