Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Altın Kız” isimli çocuk oyunu, üvey annesi tarafından ıssız bir ormana terk edilen Altın Kız’ın yaşadığı düş ile gerçeği mevzu ediniyor. Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen oyun, çocuklara iyilerin iyilikle, kötülerin ise hak ettikleri bir son ile karşılaştıkları öğretisini sunmayı hedefliyor. Dün ilk defa sahnelenen Bulgar yazar Keva Apostolova’nın yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül’ün Türkçe’ye çevirdiği ve Seval Ersu’nun yönettiği oyun, Altındağ Tiyatro Sahnesi’nde minik seyircilerin karşısına çıkıyor. Oyunda, Yeşimgül Alaydın, Orida Yıldıran, Fikriye Musluoğlu, Hakan Sağlam, Taner Aktaş, Dilek Ersoy, Umut Yılmaz, Çilem Avunç, Çisel Ocak, Mehmet Uğur Nak ve Eylem Dağarslanı rol alıyor.