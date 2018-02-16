Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın merakla beklenen filmlerinin sinemaseverlerle buluştuğu !f İstanbul, dün 17. defa kapılarını açtı. Bu yıl “Hayat Var!” temasıyla gerçekleşen festivalde, 36 ülke ve 120 yönetmenden toplam 111 film gösterilecek. Festivalin açılış filmi, Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, “Lady Bird / Uğur Böceği” oldu. Festival çerçevesinde bugün de çeşitli sinemalarda “99. Blok” ve “İntikam” (Revenge) gibi filmlerin ön plana çıktığı bazı eserler gösterilecek.

BEKLENEN GALALAR

!f İstanbul, sezonun öne çıkan eserlerinin Türkiye galalarına da ev sahipliği yapacak. Oscarlı aktör Daniel Day-Lewis’in oynadığı “Phantom Thread”, Türkiye galasını !f’te yapacak filmlerin başında geliyor. Faaliyetin kapanış filmi ise bütün zamanların en kötü filmlerinden biri sayılan “The Disaster Artist / Felaket Sanatçı” olacak. Festival, 25 Şubat’a kadar İstanbul’da, 1-4 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.

GÜLER'İN GÖRÜLMEMİŞ FİLMİ

!f İstanbul’un “Özel Gösterimler” bölümünde 4 film gösterilecek. Türkiye’nin en mühim fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in 1975’te çektiği ve Yavuz zırhlısının sökülmesini anlatan “Kahramanın Sonu” isimli az gösterime çıkmış belgesel, Güler’in de katılımıyla beyazperdeye gelecek.