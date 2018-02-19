Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Elinize geçen eski fotoğraflara bakıp “Şimdi sahipleri acaba nerededir” diye düşündüğünüz olmuştur; anlık olarak akıllarınızdan geçmiştir mazileri... Nostaljik fotoğraflara bakıp aynı şeyleri düşünen genç koleksiyoner Uğur Topal ise bu düşüncenin peşinden gitmiş; gördüğü eski fotoğraflardaki şahısların kim olduğunu öğrenmek için bir arayışa girişmiş. Yıllardır sahaflardan ve bitpazarlarından, fotoğraflar toplayan Topal, şimdi o karelerde yer alan şahıslara ve yakınlarına sosyal medya üzerinden ulaşıyor. Topal, bulduğu fotoğrafları ‘Fanininmazisi’ isimli Instagram hesabından, “Karedeki falancayı arıyoruz. Şu an filan yaş civarında olması” lazım gibi notlarla paylaşıyor. Fotoğrafların meçhul sahiplerine ulaşmak üzere, okyanusa mesaj şişesi bırakırcasına paylaşımlarda bulunuyor. Biz de koleksiyoner Uğur Topal’la enteresan çabasını konuştuk…

Yıllardır topladığı fotoğraflar artınca sahiplerini bulmak için sosyal medya hesabı açtığını söyleyen Topal “Sadece fotoğraf biriktirmek yetmedi, zaman geçtikçe fotoğrafların hikâyelerini öğrenmek istedim. Birkaç sene önce elimdeki bir aile albümünün sahiplerini üzerindeki isimden buldum. Ancak fotoğrafların sahiplerini aramanın zor bir iş olduğunu görünce @fanininmazisi isimli Instagram sayfasını açmaya karar verdim” diyor.

Topal, fotoğrafları daha çok bitpazarlarından aldığını kaydederek “Bu kareleri, bazen sahaflardan ekseriyetle bitpazarlarından temin ediyorum. Enstantaneleri alırken albüm şeklinde olmasına özen gösteriyorum. Maalesef albüm şeklinde bulmak zor oluyor. Genelde birden fazla ailenin fotoğrafları birbirine karışmış şekilde satılıyor. Bu yüzden fotoğrafları toplarken birbirlerine karıştırmamaya dikkat ediyor ve bu şekilde arayışa girişiyorum” şeklinde konuşuyor.



FOTOĞRAFTAKİNİ BULUR MUSUN?

Bu çabayla hem merak ettiği fotoğrafların hikâyelerini dinlemek hem de insanları mutlu etmek istediğini ifade eden Topal şunları söylüyor: Bu insanlar kimdi, şimdi yaşıyorlar mı ya da vefat mı ettiler? gibi soruların cevabını bulup sahiplerini mutlu etmek istiyorum. Sayfayı açmadan önce fotoğrafların hikâyelerini sadece ben merak ediyordum, şimdi sayfayı takip eden herkes... Hem kendim hem de sayfayı takip edenler için bu hikâyeleri öğrenmek istiyorum.

Uğur Topal sözlerine şunları da ilave ediyor: Elimde şu an binlerce fotoğraf var ve yeni albümler almaya çalışıyorum. İlk hedefim elimdeki fotoğrafların sahiplerini bulmak. Daha sonra takipçilerimin ellerindeki fotoğrafların sahiplerini aramak istiyorum. Çünkü “Bende de böyle fotoğraflar var, size yollasam onların da sahiplerini arar mısınız?” şeklinde mesajlar gönderiyorlar.

BİR FOTOĞRAF HİKÂYESİ



Kısa bir zaman içerisinde fotoğraf sahibi üç aileye ulaşan Topal, Raziye Tançay’ın ailesini bulma hikâyesini şöyle anlatıyor: “Fotoğrafların birinde ‘Raziye Tançay’ ismi yer alıyordu. Yine aynı kişiye ait başka bir fotoğrafta da Hereke yazıyordu. İkisi arasında bağlantı kurup Hereke’de yaşayan Tançay soy isimli kişilere mesaj atıp, fotoğrafı gönderdim. Gönderdiğim kişilerden biri fotoğrafın babaannesine ait olduğuna söyledi ve beni babası Ertem Bey ile görüştürdü. Ertem Bey fotoğraftaki kişinin annesi olduğunu ama albümün akrabalar Sevim ve Kemal Bahadır kardeşlere ait olduğunu söyledi. Daha sonra Sevim Hanım’a ulaştım. İlk başta inanmak istemedi ve fotoğrafları gördükçe durumu anladı. Albümün babalarına ait olduğunu ve onunvefatıyla kaybolduğunu söylediler.”

Biriktirme kültürümüz yok

“Geçmişine sahip çıkmayan ve biriktirmeyen bir toplumuz” diyen Topal şöyle konuşuyor: “Çoğumuzun evinde üç nesil önceki büyüklerimize ait eşyalar bile mevcut değil. Biriktirme kültürümüz yok ve daha da acısı ailemizden kalan eşyaları modası geçti ya da eski diye sokağa atıyoruz. Büyüklerinden kalan bir sandığı, bir masayı, bir örtüyü, bir halıyı eski ya da fazlalık olarak görüyorlar. İnsanlar aile geçmişlerini evlerine sığdıramıyor artık.”