Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Meriç, yazar Mehmet Nuri Yardım’ın moderatörlüğünde, Babıali Lokantası’nda gerçekleştirilen faaliyette konuştu. Babası hakkında 4 yılda tamamladığı “Babam Cemil Meriç” adlı kitabından bilgiler paylaşan Meriç “Babam bana ‘Timuçirem’ derdi. ‘Timuçirem’, Ümit Meriç’in tersten okunuşudur. Bu dostane bir baba kız ilişkisini ifşa eder” dedi. Ümit Meriç babasının global bir yazar olarak değerlendirilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti: Babam çok yerli ama aynı zamanda da çok küresel bir insandı. Bundan sonra Türkiye eğer dünya liderliğinde ismi geçecek, önde yer alacak bir ülke olacaksa, bu tavrı içselleştirmesi lazım. Yani kendimiz kadar başkalarını da çok iyi bilmemiz lazım. Dünyaya götürecek mesajımız varsa sadece kendimizi bilmekle hiçbir yere varamayız. Mesela, bizim İstanbul’un tarihine bütünü ile sahip çıkmamız lazım geliyor. Bu ülkeye sahip çıkmamız, ancak bu ülkenin tarihini ve coğrafyasını bütünü ile öğrenmemiz halinde mümkün olabilecektir.