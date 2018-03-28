Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Bağımsız Sanat Vakfında açılan sergide, Filistinli şair Mahmut Derviş’in mısralarından esinlenilen barış, tarih ve insanlık mevzulu eserler yer alıyor. Her zaman Kudüs’ü savunan biri olduğunu aktaran ressam Yusuf “Biz Kudüs’ü ve Filistin’i seviyoruz. Biz Filistin’e kültür ve sanatla da destek olabiliriz” dedi. İlk defa 40 yıl önce İstanbul’a gelen Yusuf, şunları kaydetti: Resimlerimi Türkiye’deki sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Savaştan uzakta yaşamalıyız. Sanatımla her zaman barışı ve insan haklarını savundum.