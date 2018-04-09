Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Ağırnas köyünde 15. yüzyılın sonlarına doğru dünya gelen Mimar Sinan, mimar olarak birçok eseri insanlığa kazandırdı. En önemli eserlerinden Süleymaniye ve Selimiye camilerini yaparak mimari dehasını bugünlere kadar taşıyan Sinan'ın, memleketi Kayseri'de yaptırdığı Kurşunlu Camii de adeta yıllara meydan okuyor.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mimar Sinan'ın Osmanlı Devleti'nde mimarbaşı olarak görev yapmış seçkin bir kişi olduğunu söyledi.

Kayseri'de dimdik ayakta duran son eser

Mimar Sinan'ın her yere olduğu gibi memleketi Kayseri'ye de eserler yaptığını aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'deki köyü Ağırnas'ta 2 çeşmesi var. Bunlar zaman içerisinde restorasyona uğramış da olsalar halen su akıtıyorlar. Mimar Sinan, Kayseri'ye üç eser bırakmış. Bunlardan bir tanesi Hüseyin Bey Hamamı, buna çömlekçi hamamı da denmektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Bağdat seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman'ın bu hamamda mola verip yıkandığı söylenilir. Diğeri Hacı Osman Paşa Camii, şu anki meydanda bulunan saat kulesi ile Valilik binası arasında yer alan ve maalesef yine ayakta olmayan bir camidir. Bu eserler zaman içerisinde yıkılmış ve yok olmuş. Mimar Sinan'ın kentte dimdik ayakta duran son eseri, bizim ve Kayseri için bir Süleymaniye, Selimiye olan Kurşunlu Camii'dir."

Caminin mimari özelliklerinden bahseden Özsoy, "Hacı Ahmet Camii ve Doğancı Ahmet Paşa Camii gibi değişik isimlerle de bilinmektedir. 1585 veya 1586'da yapılmıştır. Son derece dingin, son derece sağlam birçok etkiye, depreme, hava şartlarına, zamana rağmen halen ayakta kalan ve İstanbul ölçeğindeki o muhteşem camiler gibi hizmet veren bir camidir." dedi.

Kubbeler yekpare kurşun kaplama

Özsoy, caminin klasik mimaride yapıldığını ve giriş kapısında mukarnaslar olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Giriş kapısı yekpare mermerdir. Minber, kürsü ve mihrap da mermerdir. Tek kubbeli bir camidir. Küçük küçük kubbeler var. Son derece zevkli bir şekilde yapılmış. Sütunlara baktığımız zaman halen sağlam. Sütunların kemerlerin birleştiği yerlerde de mukarnasları görüyoruz. Klasik Osmanlı tarzında inşa edilmiş bir camidir. Halk arasında Kurşunlu Cami denilmesinin bir nedeni de kubbelerinin masraflardan kaçınılmadan yekpare kurşunla kaplı olmasıdır. Bunun parlaması ve kurşuni rengi nedeniyle halk arasında Kurşunlu Camii ismini almıştır."

Kurşunlu Camii'nde daha önce birçok bölümünün de bulunduğunu anlatan Özsoy, "Şimdi burası sadece cami olarak karşımızda duruyor ama aslında bu caminin yanında aş evinden, hemen yanında 13 veya 14 ocaklı büyük bir handan, medreseden ve hamamdan bahsediliyor. Yani burası bir kampüs gibi veya külliye gibi komple bir yapı. İçinde bir yerde de bir camii var." diye konuştu.

"Mimar unvanını 40 yaşında alıyor"

Mimar Sinan'ın son eserlerinden birinin Kurşunlu Camii olduğunu vurgulayan Özsoy, şunları kaydetti:

"85 cami yaptığından bahsediliyor. Kurşunlu Camii, Mimar Sinan'ın ölmeye yakın zamanda verdiği bir eserdir. Bizim için Kurşunlu Camii Mimar Sinan'ın Kayseri'deki son eseridir. 97 yaşındaki birisinin son eseridir. Yaklaşık 100 yaşına kadar yaşadığını biliyoruz dolayısıyla imparatorluk için de son eserlerinden biri Kurşunlu Camii'dir. Mimar unvanını 40 yaşında alıyor. 40 yaşında mimar olan ve neredeyse 100 yaşına kadar bu mesleği icra eden ender kişilerden birisidir."