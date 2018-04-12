Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmeyen tarihî köprü adeta yıllara meydan okuyor.

Osmanlı mimarisinden izler taşıyan ve Kostar Köprüsü'ne benzeyen eserin bulunduğu bölge dağları, yolları, şelaleleri ve nehirleri ile ziyaretçilerine doğal bir güzellik sunuyor.

Küçük Nehir (Mala Reka) üzerinde bulunan ve yıllara meydan okuyan Geyik Köprüsü hakkında bölge halkının dillerinde dolaşan hikayeler de bulunuyor. Buna göre, dönemin yerel yöneticisinin avcılık yaptığı esnada çok güzel ve büyüleyici bir geyikle karşılaştığı, sürekli kaçan geyiği Küçük Nehir kıyısında avlayan yöneticinin, geyiğin yaralı bir şekilde diğer kıyıya atlayıp orada can vermesinden etkilenerek köprünün inşa edilmesi emrini verdiği, bu yüzden de Geyik Köprüsü ismi verildiği rivayet ediliyor.

Başkent Üsküpe 120 kilometre mesafedeki köprü, ünlü Mavrovo Kayak Merkezi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin doğduğu Kocacık Köyü arasında yer alıyor.