Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

71. Cannes Film Festivali‘nde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Festival programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen usta yönetmenler şaşkınlık yaşatmıştı. Nuri Bilge de yeni filmi Ahlat Ağacı’yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Ceylan’ın yeni filminin yaklaşık 4 saat olması nedeniyle festival yönetimi tarafından uzun bulunduğu ve yönetmenden festivale katılmak için filmi kısaltması istediği fakat Ceylan‘ın buna yaklaşmadığı bir süredir konuşuluyordu. Bu duyumların doğruluğu kanıtlanmamış olsa da usta yönetmenin filmini hiçbir şekilde kısaltmaya niyetli olmadığı söyleniyordu. Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklama ise yüreklere su serpti: Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan‘ın son filmi Ahlat Ağacı Cannes’da, Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.

Buna ek olarak Yann Gonzalez‘in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy‘un Tulpan filmi de Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler… Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu. Bu açıklamalarla birlikte festivalin yarışma seçkisi tamamlanmış gibi görünüyor.

Diğer taraftan, yasağı kaldırılan Lars von Trier de nihayet Cannes’a ayak basabilecek! Ünlü yönetmenin yeni filmi The House That Jack Built, festivalin yarışma dışı bölümünde yer alacak. Trier kuşkusuz festivalin en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olacak. (Kültür Postası)