Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Doğruluk mu, Cesaret mi?’ kökleri antik tarihlere kadar uzanan bir ergen oyunu. ‘Göster Gününü’ filminden tanıdığımız Yönetmen Jeff Wadlow da, bu oyunu merkezine alarak ‘Doğruluk mu, Cesaret mi?’ adlı bir korku filmine imza atıyor. Film, oyuncu kadrosunda Lucy Hale, Tyler Posey ve Violett Beane gibi genç isimleri barındırıyor. Ticari endişeler üzerinden dizayn edildiği anlaşılan ‘Doğruluk mu, Cesaret mi?’de, gerek hikâye gerekse senaryo açısından en az bu oyun kadar ‘ergen’ bir korku filmiyle karşılaşıyoruz.

HAYIR DEMEK YOK!

Hikâye Olivia, Markie, Lucas, Penelope, Tyson ve Brad isimli üniversiteli gençlerin hayata atılmadan evvel yapmak istedikleri son bir bahar tatili planıyla başlıyor. ABD’den Meksika’ya doğru yola çıkan 6 arkadaş, eğlencenin dozunu kaçırdıktan sonra bir tuzağın içerisine çekiliyorlar. Otelde tanıştıkları esrarengiz yabancı, onları eski bir manastıra götürüyor. Burada garip bir şekilde ‘Doğruluk mu, Cesaret mi?’ oyunu oynamaya başlayan gençler -Olivia hariç- işin ciddiyetini fark etmiyorlar. 6 üniversiteli, ülkelerine geri döndükten sonra da tek tek korkunç hadiselerle yüzleşmeye başlıyor. Bir güç, her birine oyundaki gibi ‘Doğruluk mu, yoksa cesaret mi?’ sorusunu soruyor. Hayır deme şansları olmayan gençler, hem hayatta kalabilmek için akıl almaz işler yapıyor hem de ifşa ettikleri şeyler yüzünden bir birlerine giriyorlar.

Yönetmen Jeff Wadlow’un seyirciyi sık sık şaşırttığı filmde, ne yazık ki ince zekayla parlatılmış bir senaryo ile karşılaşmıyoruz. Eserde, çıtı pıtı bir kızın kapı kırması gibi “mantık üstü” bir havada, teşhirin de suyunu çıkaran sahneler yer alıyor; artık kabak tadı vermeye başlayan bir “eş cinsel dramı” da filmin karmaşasına dâhil ediliyor. Seyirciye süratli ve dengeli bir tempo sunulurken, ‘tıfıl’ oyunculuklarla bu zedeleniyor ve ortaya düşünülmeden seyredilmesi gereken vasat sınırında bir eser çıkıyor.