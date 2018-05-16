Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Şişli’deki MESAM merkez binasında yapılan basın toplantısında, imzalı basın bildirisi okundu. MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sabah, Arif Sağ başkanlığındaki eski yönetimi usulsüzlük yapmakla suçladı ve kayyum iddialarına cevap verdi. Sanatçı Sabah “Bu görevi eğer kabul etmeseydik sektörle alakası olmayan akademisyenler atanacaktı. Burada görevi kötüye kullanma oluşmuştur. Bunun sonucunda olaylar buraya kadar gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Basın sözcüsü Recep Ergül ise 109 kişinin kriterlere uymadığı hâlde MESAM’a asıl üye yapıldığının belirlendiğini kaydederek şunları söyledi: Bu isimler, görevden el çektirilmiş yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukta olduğu yönetimler döneminde yapılmıştır. Kendilerine yakın isimleri üye yaparak her dönem seçim kazanmayı hedefledikleri iddia edilmektedir.