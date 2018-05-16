Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezinde önceki akşam gerçekleşen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda mükâfat verildi. “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Romeo ve Juliet” kazanırken, “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” Özlem Zeynep Dinsel, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” Murat Akkoyunlu seçildi. “Yılın En Başarılı Yönetmeni” mükâfatı ise Emrah Eren’e takdim edildi.