Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatronun eğlencesi yaz aylarında da devam edecek... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının geleneksel “Yaz Oyunları”, “Cibali Karakolu” oyunuyla başladı. Henri Keroul ve Albert Barre’in yazıp Nedret Denizhan’ın yönettiği 18 kişilik kadroyla oynanan ve 6 müzisyenin canlı müzikle eşlik ettiği oyun, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelendi. Oyunda “Komiser Cafer Sabbah” rolünü üstlenen Zihni Göktay, 4 yıldır kapalı gişe oynadıklarını, seyircinin alakasının bu sene de devam ettiğini ifade etti. Sosyal ve politik hayata dair tenkitlerin yer aldığı oyunda; Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras gibi isimler rol alıyor. Sezon boyunca tiyatroseverlerin beğeniyle izlediği oyunlardan bir seçkinin seyirciyle buluştuğu faaliyet çerçevesinde “Cibali Karakolu”nun yanı sıra 6 Haziran’da “Ay Işığında Şamata”, 8-9 Haziran’da ise “Bizim Aile” oyunları sahneye konulacak. Biletler, İBB Şehir Tiyatroları gişeleri ve https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden temin edilebilecek.