Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ



Hâlihazırda “Dünya Mirası Geçici Listesi”nde yer alan 12 bin yıllık antik merkezin, 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Bahreyn’de tertiplenecek 42. Dünya Mirası Komite toplantılarında kalıcı listeye ilave edilmesi bekleniyor. UNESCO Kültür Mirası Komitesi toplantısında, “Dünya Mirası Listesi”ne aday olan 30 tarihî abidenin başvuruları masaya yatırılacak. Komite toplantılarının ardından yeni liste belli olacak.

Sorularımızı cevaplayan Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celâl Uludağ, ören yerinin UNESCO’nun “Dünya Mirası Listesi” alınmasına kesin gözüyle baktıklarını söyledi. UNESCO’nun istediği çeşitli kriterlerin eksiksiz olarak tamamlandığını kaydeden Uludağ, “Göbeklitepe’ye yeni merkezler inşa edilip ulaşım çalışmaları yapıldı. Muhtemel o ki Göbeklitepe, Bahreyn’de yapılacak toplantıda asıl listeye alınacak. Böylece dünyanın en mühim kazı merkezlerinden biri olan Göbeklitepe’nin bilinirliği artacak. Ören yeri, dünyanın en bilinen turizm noktaları arasına girecek” şeklinde konuştu.