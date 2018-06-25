Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkçenin farklı lehçelerini lügat hâline getirmeye devam eden TDK, şimdi de 4 bin 420 sayfalık dev bir Azerbaycan Türkçesi sözlüğünü neşriyatına ilave etti. Seyfettin Altaylı tarafından 25 yılı aşkın müddette hazırlanan ve Azerbaycan Türkçesinin güncel söz varlığını yansıtan “Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü”nde 88 bin 252 madde başı yer alıyor. TDK, bu zamana kadar Hakas, Karaçay-Malkar, Kıpçak, Kırgız, Kumuk, Tatar ve Yakut Türkçesi sözlüklerini neşretmişti. İHA