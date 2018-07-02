Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi sayılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabul edildi. Bahreyn’de tertiplenen 42’nci Dünya Mirası Komite Toplantısı’nda Göbeklitepe, ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nden, asil listeye geçti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığını ve Şanlıurfa Valiliğini temsilen Şanlıurfa Müze Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Başkanı Celâl Uludağ katıldı. Göbeklitepe’nin UNESCO asil listesine kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Her gün yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği, 1995’ten beri yürütülen kazı çalışmalarında, neolitik devre ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü ‘T’ biçimli dikili taşları ve 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihî eserler görmek isteyenler, bölgeye akın ediyor. DHA