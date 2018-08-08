Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve dünya sinemasının numunelerinden 40’a yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak gösteren festival, yan faaliyetler de sunacak. Festival bu yıl, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, 17-21 Ekim tarihlerinde ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. 7 kısımdan meydana gelecek organizasyonda, 2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen “Engelsiz Yarışma” da sinemaseverlerle buluşacak.