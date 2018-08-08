Türkiye ve dünya sinemasının numunelerinden 40’a yakın filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak gösteren festival, yan faaliyetler de sunacak. Festival bu yıl, 8-10 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir, 17-21 Ekim tarihlerinde ise Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak. 7 kısımdan meydana gelecek organizasyonda, 2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen “Engelsiz Yarışma” da sinemaseverlerle buluşacak.
Engelsiz filmler 3 şehri kuşatacak
08.08.2018 - 06:19 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 06:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Engelsiz Filmler Festivali, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yıl da İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde altıncı defa yapılacak.
Etiketler : engelsiz film festivali,
575270 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/575270.aspx
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