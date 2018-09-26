Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İspanyol ressam Jaume Marzal Canós, çok uzaklarda yaşamasına rağmen İstanbul’a âşık olan binlerce sanatçıdan sadece biri… Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarını dolaşıp resimleyen Canós, İstanbul’un kültüründen büyülendi. Şehri ve üzerinde yaşayan değişik simaları resmeden sanatçı, eserlerini “İstanbul’a Bir Bakış” isimli sergisinde biraraya getirdi. “Akdeniz Evi İstanbul’da İspanyol Haftası” faaliyeti çerçevesinde Beyoğlu Belediyesi Sergi Salonu’nda dün açılan sergi, 22 yağlıboya çalışmasından medyana geliyor. Biz de İspanyol ressamla İstanbul üzerine bir sohbet gerçekleştirdik…

İlk defa 15 sene önce ayak bastığı İstanbul’u çok sıra dışı bulduğunu söyleyen Canós, “Bu yüzden şehre tekrar geldim; Fatih’in sokaklarında dolaştım, Kadıköy’ü gezdim. Bu gezilerimde, Çingeneler, Kürtler gibi farklı kesimleri tanıdım. İstanbul birçok kültürün harmanladığı bir yer. Asırlık geleneklerin, modern olanla birlikte yaşıyor olması da çok enteresan” diyor.

İstanbul’da en çok dikkatini çeken şeylerin camiler ve ev kapıları olduğunu kaydeden sanatçı Canós şöyle konuşuyor: “Modern binalarınız da var ama Osmanlı döneminden kalma mimari eserleriniz beni daha çok kendine çekiyor. İstanbul’da bu tarihî hazinelerden çok fazla var. Aslına bakarsanız İstanbul’un tamamı bir sanat eseri”



SEMBOLÜNÜZ BIYIK!

Sergisindeki eserleri anlatan İspanyol ressam “İstanbul’un mimari eserleriyle birlikte, bu şehirde yaşayanların yüzlerine de odaklandım. Buradaki simalarda bıyık ön plana çıkıyor. Bence bıyık, İstanbul’u temsil eden mühim bir sembol. Ayrıca Almanya, İsviçre gibi ülkelere gittiğinizde ‘Burada başka insanlar yaşıyor’ diyorsunuz. Ancak Türkiye’ye geldiğinizde kendinizi evinizde gibi iyi hissediyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.

HAKİKİ MÜSLÜMANLAR TERÖRİZME KARŞI

Orta Doğu coğrafyasına seyahate çıkmadan önce peşin hükümlerinin olduğunu söyleyen ressam Jaume Marzal Canós, “Her inançta olduğu gibi Müslümanlar arasında da radikaller elbette var. Fakat terör yanlılarıyla gerçek Müslümanları ayırt etmek gerekiyor. Seyahatlerim esnasında tanıdığım dindar Müslümanların çoğu terörizme ve radikalliğe karşılardı” diyor. Orta Doğu coğrafyasını iyi tanıyan sanatçı Suriye’de yaşanan insanlık dramı içinse şunları söylüyor: “Şu anda Suriye’de olup bitenler kalbimi acıtıyor. Bütün bunların neden yaşandığını tam olarak bilmesek de adı vahşet.”

DOĞU’YA MERAK YOLCULUĞU

“Küçüklükten beri Doğu kültürlerine meraklıydım” diyen sanatçı, dünyanın değişik ülkelerine yaptığı seyahatleri de şöyle anlatıyor: “Fas, Cezayir, Suriye, Lübnan gibi memleketlerin yanı sıra Uzak Doğu ülkelerini de gezdim. Seyahatlerimde, yapacağım eserler için görüntüler topladım. Yolculuğa devam ettikçe sergilerimi çoğalttım. Uzak coğrafyalardaki ülkeler birbirinden farklı olsa da insana baktığınız da birçok şey aynı. Bakışların arkasında benzer bir ruh var.” Sergiye ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise şunları söylüyor: “İstanbul belki de yeryüzünün en ilham verici şehri. Sanatçı Canos da bizim için artık Zonaro gibi bir ‘İstanbul Ressamı’dır.”