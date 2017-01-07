Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'u fena vurdu. Beyaz esareti yaşayan şehirde araçlar yollarda kaldı, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çekimler için Belgrad ormanına giden 'İçerde' ekibi de kardan nasibini aldı. Bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

DİZİNİN COŞKUNU DUYURDU

Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.

Nebil Sayın sayfasına "80 kişi, 20 araç, 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.

"BEKLEMEDEYİZ"

Sayın son durumu ise "Arkadaşlar şu an AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.

Oyuncu Ahmet Bilgin de Twitter üzerinden 'İçerde' ekibi için yardım istedi.

Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.