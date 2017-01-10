Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin katliamını şehit olma pahasına önleyen Trafik Polisi Fethi Sekin için ünlüler kamera karşısına geçti. Şehit polisin ağzından yazılan ve şehadetine giden yolun anlatıldığı metni, ünlü simalar bölümler halinde seslendirdi.

İşte kahraman polis Fethi Sekin'i seslendiren ünlüler:

Erhan Çelik, Arda Turan, Kıvanç Tatlıtuğ, Engin Altan Düzyatan, Hande Yener, Wilma Elles, Burcu Esmersoy, Oktay Kaynarca, Sibel Eraslan, Esra Erol, Cengiz Kurtoğlu, Murat Yıldırım

"KURŞUNUM BİTTİ"

Şehadete giden yolu anlatan duygu dolu metin:

Benim adım Fethi Sekin, 43 yaşındayım. Memleket Elazığ. Dün İzmir Adliyesi'nin önünde görevdeydim yine. Trafik polisiyim. O iblisleri arabanın içinde gördüm. Alçaklıkları gelişlerinden belliydi. Dur dedim durmadılar. Önce biri indi sonra diğeri. Başladılar kurşun sıkmaya. Dedim ki; "Kurşunum bitene kadar size dünyayı dar ederim!" Ettim de! Kalleşlerin peşine düştüm. Onlar sıktı, ben sıktım! Gözüm bir şarjörde bir de bizim çocuklarda. Bizimkiler yetişene kadar... Dayandım, dayandım, dayandım... Derken kurşunum bitti....