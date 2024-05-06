Türk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe gırtlak kanserine yakalandı

Kahtalı Mıçe adıyla tanınan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan gırtlak kanserine yakalandı. 71 yaşındaki şarkıcının kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen sanatçı Kahtalı Mıçe’nin gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Magazin yazarı Onur Akay, ünlü isimle ilgili haberi paylaşarak “Kahtalı Mıçe için dualarınızı esirgemeyin!” başlıklı bir yazı kaleme alarak, usta sanatçı için dua istedi.

TEDAVİ GÖRÜYOR, EKONOMİK DURUMU KÖTÜ

Onur Akay, Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan’ın zor günler geçirdiğini belirtti. Gırtlak kanseri teşhisi konulan ismin Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti. Akay, “Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin” dedi.

“YAŞADIĞIMA SEVİNEMİYORUM”

Kahtalı Mıçe, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremine memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki iki katlı evinde yakalanmış ve çok sayıda akrabasını kaybettiğini açıklamıştı. Verdiği bir röportajda “Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Yaşadığıma sevinemiyorum” diyerek, açıklamasıyla herkesin yüreğini sızlatmıştı.