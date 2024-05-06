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Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı! Kardeşi herkesten dua istedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı! Kardeşi herkesten dua istedi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aynalı Tahir, Kuruluş Osman, Karagül, Kaybolan Yıllar gibi pek çok dizide rol alan Saruhan Hünel, ameliyata alındı. 54 yaşındaki Hünel’in bir süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Saruhan Hünel, Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. 

Saruhan Hünel’in kardeşi Aslıhan Hünel, üzen haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Gelin Evi programının sunucusu olan Hünel, kardeşi için sevenlerinden dua istedi. Açıklamasında ise "Canım ağabeyim Saruhan Hünel bir süredir kalp ile ilgili sıkıntı yaşıyordu. Bu sabah kalp ameliyatına alındı. Sevenlerimiz dua ederse mutlu oluruz. Yer gök dua iyi olacaksın Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.

Saruhan Hünel’in operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. 

Oyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı! Kardeşi herkesten dua istedi - 1. Resim

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonu Mehmet Fevzi Hünel'dir. Babası koronavirüs nedeniyle öldü. Hünel, son olarak Kuruluş Osman dizisinde "Alişar" rolünü üstlendi. Bir dönem rol aldığı Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parladı. Onun dışında Karagül, Yeni Baştan, Kaybolan Yıllar, Kaygısızlar gibi birçok dizide rol aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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