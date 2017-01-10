Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunucu Ece Erken'in aynı kanalda birlikte çalıştığı Erhan Çelik'e platonik bir aşk duyduğu haberleri gazetelerde geniş yer bulunca Erken'den yalanlama geldi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Geçen yıl Serkan Uçar'dan olaylı bir şekilde boşandıktan sonra aşk defterini kapatan Ece Erken'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım aşk sinyalleri verdiği şeklinde yorumlandı.







"ÖYLE GÜZEL GÜLÜYOR Kİ..."

Şimdilerde adı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le anılan sunucu, "Öyle güzel gülüyor ki, başkası görüp âşık olacak diye ödüm kopuyor" şeklindeki mesajıyla dikkatleri üzerine çekti.





ERHAN ÇELİK İDDİASINA SERT YANIT

Herkes bu mesajın Erhan Çelik'e yazıldığına yönelik yorumlar yaparken Ece Erken, o satırların oğlu Eymen için olduğunu yaptığı yeni bir paylaşımla biraz da sitemli bir ifadeyle duyurdu.