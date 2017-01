Türkiye Gazetesi

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında nefesler tutuldu, herkes Baha’nın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar üzerine Naz’ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.



Naz, canlı yayında hakkındaki iddialara cevap verdi. Programdaki damat adaylarından Ali ile birlikte olduğunu, geçmişte birlikte olduğu hiç kimseyle görüşmediğini, Baha’nın hakkında konuştuklarının gerçek olmadığını ve Ali ile birlikte mutlu olduğu açıkladı. İkilinin samimi görüntüleri de bu söylenenleri doğruladı.



ZUHAL TOPAL, DENİZ’İ STÜDYODAN GÖNDERDİ



Naz’ın açıklamasının ardından önemli bir açıklama da Zuhal Topal’dan geldi. Zuhal Topal, ekibiyle birlikte locadaki tüm adayların her zaman, her konuda yanlarında olduklarını, herkese karşı iyi niyetli olduklarını; fakat locadaki bazı adayların bu iyi niyete aynı şekilde karşılık vermediğini dile getirdi. Locadaki damat adaylarından Deniz’in, büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyen Zuhal Topal, Deniz’in stüdyodan dışarı çıkmasını istedi. İsteyen herkesin, istediği zaman programdan ayrılabileceğini vurgulayan Topal, daha sonra programına kaldığı yerden devam etti.