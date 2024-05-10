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Haberler > Magazin > Kuruluş Osman setindeki Bizans askerinin namaz görüntüleri gündem oldu! Görenler yorum üstüne yorum yaptı

Kuruluş Osman setindeki Bizans askerinin namaz görüntüleri gündem oldu! Görenler yorum üstüne yorum yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Burak Özçivit’in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin setinde, bir kişinin üzerindeki Bizans kıyafetiyle namaz kıldığı anlar dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede viral olurken, sosyal medyanın gündemine de oturdu.

Aldığı reytinglerle sık sık adından söz ettiren Kuruluş Osman adlı yapım, son olarak bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Dizinin set arasında, Bizans askeri kıyafetiyle bir kişinin namaz kıldığı anlar gündem oldu. 

Kuruluş Osman setindeki Bizans askerinin namaz görüntüleri gündem oldu! Görenler yorum üstüne yorum yaptı - 1. Resim

Görüntülerde Bizans askeri kıyafetini giyen bir oyuncunun namaz kılması dikkat çekti. Video kısa sürede ilgi topladı. Öte yandan kıyafet üzerindeki hac ise pek çok yorumu beraberinde getirdi. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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