Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendleri hazırlanırken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramalar ayrı bir listede toplandı.
Survivor 2017 ile ilgili aramalar
Survivor 2017 yarışmacıları
İlhan Mansız
Furkan Kızılay
Eser West
Tarık Mengüç
Sema Apak
Adem Kılıççı
Berna Öztürk
Ogeday Girişken
Seda Demir
Pınar Saka
Şahika Ercümen