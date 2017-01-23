Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendleri hazırlanırken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramalar ayrı bir listede toplandı.

Survivor 2017 ile ilgili aramalar

Survivor 2017 yarışmacıları

İlhan Mansız

Furkan Kızılay

Eser West

Tarık Mengüç

Sema Apak

Adem Kılıççı

Berna Öztürk

Ogeday Girişken

Seda Demir

Pınar Saka

Şahika Ercümen