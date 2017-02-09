Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi / Kübra Şafak

Bu ilkbahar bizi rengarenk mutluluk veren kıyafetler bekliyor...

Öncelikle sizi tanıyalım?

Buket Olcay United Colors of Benetton,ürün direktörüyüm.Marka tarafında 15 yıldır çalışıyorum.

Hayli uzun zaman olmuş...

Bu ilkbaharda bizi neler ?

Bizim için önemli olan her ürünümüzün arkasında bir hikayesi var. Yani bu sezondan tamamen bağımsız olarak bizim için bu çok önemli.Bizim felsefemiz şu; Bir insanın günlük hayatında ihtiyacı olabilecek her türlü ürünü sunmaya çalışıyoruz. Şöyle ki işe giderken de, işten sonra bir yemeğe giderken, haftasonu da gezmeye giderken, spor yapmaya giderken rahatlıkla giyebilcegi ürünleri sunmak gibi bir felsefemiz var.Bunlarin hepsini bir şekilde bir hikayeye bağlıyoruz. Şöyle ki mesela bu sezon iş için böyle rahat iş kıyafetlerimizde Mondrea'nın eserlerinden yola çıkarak bir sanat temasını grafik desenler ön plana çıkıyor.Renklerin tezatını görüyoruz.

Bir diğer temamızda mimari hususları ön plana çıkardıklarını görüyoruz. Böyle cizgiler, egriler, verev çizgiler mimari unsurlardan etkilendiklerini görüyoruz.İlkbaharda haftasonlari insanlar yeni yerler keşfetmeye giderler o daha rahat ortamlar için sunduğumuz bir haftasonu temamız var burdada Lizbon sokaklarından Lizbon'daki seramiklerin desenlerinden esinleniyorlar.Daha paslı soft baharın renkleri yeşiller somon rengi toprak tonları ile birleşiyor.

Şimdi de günlük aktif spor temamız var.Emoji modalari çok var.Boyle teknik kumaşları emojiler le birleştirerek daha spor fonksiyonel bir koleksiyon sunuyoruz.Hepsinin arkasında bir hikaye var. Bir fonksiyon bir amaç var.Triko bizim için çok önemli.Bütün ekspertimiz.Şuan geçiş döneminde trikolarda hala yün var ama yaza doğru daha keten ama yine trikolar olacak.Triko bir atlet mesela...

Bu koleksiyonda herkes kendine göre bir şey bulabilecek mi?

Herkes Bulabilecek 7'den 70 herkese hitap eden bir marka açıkçası.Sevilmesinin de nedeni bu.Turkiye'ye giren ilk uluslararası marka

Olması gibi bir musterilerimizle kurdugumuz duygu bagi var ama yani sira her yaş müşteriye hitap edebiliyoruz.Cocuklugundan başlıyor 70 yaşına kadar tercih edebiliyor. Günlük rahat insana göre zaten felsefemiz de o. Herkes kendine göre birşey bulabilecek. Bu konuda kendimize güveniyoruz.

Farklı olmak için uçuk kaçık giyinilmesi güç ürünler moda oluşturmak için tasarlamıyorsunuz...

Bu ilkbahar ve yazın en belirgin rengi ne olacak?

Belli bir spesifik renk yok .Her rengin bizim için ayrı bir yeri var.Renklerin bir arada kullanılmasını o karmaşayı seviyoruz. Rengarenk ürünlerimiz...

Her renk birlikte kullanabilir mi peki?

Elbette bir kararı bir dozu var. Saks mavisi turuncu beyaz ve bir de sarı ekliyoruz ama o sarı öyle bir yerde kullanılıyor ki çok çarpıcı oluyor. Normalde çok akla gelen bir şey değildir bahara giriş canlılık bununla yola çıkıyoruz.Detaylarda bile bir uyum var.Biyesinde astarinda bir bütünlük var.Yakasinda markamizin dnasi olan triko var ise ilik yerlerinin iç kısmında da var bu yüzden bizi tercih etmeliler.

Artık ihtiyaçtan kimse alışveriş yapmıyor. Kiyafetler insanların kendini ifade şekli haline geldi.Bizde buna aracı olmak istiyoruz.Herkesin kendini rahat istediği gibi ifade etmesine yardımcı olmak istiyoruz.

Koleksiyon da bir salopete yer verdiğinizi gördüm. Eskiden de vardı günümüze de gelişerek geliyor.Bazı ürünlerden yıllar geçsede vazgeçemiyoruz sizce bunun nedeni nedir?

Bizim için haftasonu rahatlığı ifade ediyor. Moda olsun yada olmasın bize o duyguyu vermek için tercih edilen şeyler.

Belki de Nostalji duygusundan vazgeçmemek..

Olabilir olabilir tabi ne güzel size o duyguyu uyandırmış