Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda sandıktan 'evet' çıkmasını değerlendiren ve "Erdoğan’dan iyisi yok. Ben Erdoğan’ı sevemez miyim, bunda ne yanlış var? Bunu söylemeye çekinen kesimler var. Bu kesimleri de anlamakta güçlük çekiyorum. Ben hem Atatürk’ü hem de Erdoğan’ı seviyorum. Kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan kesimlere soruyorum, bunun neresi yanlış?" ifadelerini kullanan Serdar Ortaç sosyal medyada linç edildi.

Sosyal medya kullanıcıları, Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen Ortaç'a hakaretler yağdırdı.