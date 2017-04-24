Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV 360 ekranlarında yayınlanan Aklınızda Kalmasın'da Elif Güvendik Tülin Şahin ile Mehmet Özer'ibn boşanma tarihlerini açıkladı.

Yüzükler çıkarıldı, ayrı evde yaşıyorlar

Tülin Şahin ve Mehmet Özer Mayıs ayında boşanıyor. Mehmet Bey gerçekten yüzüğü çıkarmış. Ayrı evlerde yaşıyorlar. Nedeni bilmiyorum. Çocuk mu yoksa evliliklerinde tükenmiş olmaları mı bilmiyorum ama gerçekten boşanmalarını istmediğim çiftlerden biriydi. Net olarak aldığım bilgiyle şunu söyleyebilirim. Şahin ve Özer çifti Mayıs ayının sonuna gün almışlar ve boşanıyorlar.