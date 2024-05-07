Ömer dizisi final yaptı, son bölümü izleyicileri duygulandırdı

Yüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü

Yüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Star TV’nin sevilen dizisi Ömer, 54. bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final bölümü izleyenleri duygulandırdı.

İmkansızlıklara rağmen aşklarını sürdürmeye devam eden Gamze ve Ömer’in hikayesini anlatan dizi Ömer, dün akşam final bölümüyle son kez ekranlara geldi.

İlk bölümü 9 Ocak 2023’te yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Barış Falay gibi usta oyuncuların paylaştığı Ömer dizisi, dün akşam final yaptı.

Sevilen yapımın son bölümünde Gamze ve Ömer’in düğünü ekran başındakileri duygulandırdı. Final bölümü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. #Ömer etiketi ile X’te pek çok tweet atıldı.

ÖMER’İN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hakan'ın yaralandığını öğrenen Nisa, büyük bir endişeyle durumu öğrenmek için hastaneye geldi. Yaşadıkları onca olumsuzluğa rağmen birbirlerine olan sevgilerini korumayı başaran Gamze ve Ömer, her şeyi geride bırakarak yepyeni bir başlangıç yapmaya karar verdi.

Nurhayat ve Reşat arasındaki konuşmayı duyan Çiçek, sevdiği adam için mücadele etmeyi bırakarak evi terk etti. Onun gidişi Reşat'ın bazı gerçekleri daha iyi görmesini sağladı. Gamze ve Ömer, Çiçek'i geri döndürmek için büyük çaba gösterdi.

Dizinin finalinde Gamze ile Ömer’in düğünü Rahmi ve Fatma için sürpriz bir kutlamaya dönüştü. Bu düğün ayrıca herkesin sorunlarının çözümüne ve geçmişte kalan ukdelerin telafi edilmesine imkan sağladı.