Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün akşam Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi. Kostüm Enstitüsü'ne yardım için yapılan gecede, ünlüler şıklıklarıyla göz doldurdu. 2024 yılı için “Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu” temasıyla düzenlenen galada, ünlüler çoğunlukla çiçek desenli kıyafetler tercih etti.

Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala 2024, birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Bu seneki konsepte bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek karar verildi. Temaya uygun olarak katılımcılar çiçek desenli kostümlerin öne çıktığı tasarımlarla podyumda boy gösterdi. 

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 1. Resim

DEMI MOORE

61 yaşındaki oyuncu, Met Gala’nın merdivenlerini Harris Reed imzalı şık elbisesiyle yürüdü. Siyah ve çiçek desenli, üstü kalp şeklinde tasarlanan elbise hayranlarından tam not aldı. Moore, şıklığını Cartier takılarıyla tamamladı. 

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 2. Resim

ZENDAYA

Şarkıcı Zendaya, Givenchy'nin 1996 ilkbahar haute couture koleksiyonundan dramatik siyah bir elbise tercih etti. Başındaki devasa çiçekli bir aksesuarla gözleri üzerine çekti. 

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 3. Resim

GIGI HADID

Thom Browne imzası taşıyan beyaz bir kıyafetle geceye katıldı. 

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 4. Resim

LANA DEL REY

Ünlü şarkıcı, Gucci marka elbisesiyle gecede boy gösterdi. Doğal alıç dalları kullanılarak hazırlanan romantik tasarım elbisesi değişik tarzıyla dikkat çekti.

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 5. Resim

JEREMY STRONG

Succession dizisinin yıldızı Jeremy Strong gecede beyaz bir takım elbise tercih etti.

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 5. Resim

PENELOPE CRUZ

Başarılı oyuncu Chanel Haute Couture tasarımlı siyah, zarif ve dantelli bir elbise giydi. 

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 7. Resim

ANDREW BRODY

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Andrew Brody sarıya boyanmış saçları ve kıyafetindeki aksesuarla ile dikkat çekti.

Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi - 6. Resim

UMA THURMAN

Ünlü aktris Uma Thurman gri ve mavi tonlarında, 3 boyutlu kelebeklerle süslenmiş bir elbiseyle geceye katıldı. Tory Burch imzalı kostüm sevenlerinden tam not aldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Puanlama nasıl olacak? Merakla bekleniyordu... Bakan Tekin'den mülakat açıklaması
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer dizisi final yaptı, son bölümü izleyicileri duygulandırdı - MagazinSevilen dizi final yaptı, son bölümü herkesi duygulandırdıYüzündeki değişimle gündem olan Mahmut Tuncer sessizliğini bozdu: Eşim beni tezgaha düşürdü - MagazinYüzündeki değişimle gündem olmuştu, suçu eşine attıYeşim Erçetin'in eşi Fevzi Kardeseci’nin ölüm nedeni belli oldu - MagazinEşi ölü bulunmuştu, nedeni belli olduFenomen Yağmur Taktaş’ın şüpheli ölümü! Mezarı otopsi için açıldı - MagazinABD'de ölü bulunan fenomenin mezarı açıldıOyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı! Kardeşi herkesten dua istedi - MagazinOyuncu Saruhan Hünel ameliyata alındı! Kardeşi herkesten dua istediTürk halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe gırtlak kanserine yakalandı - MagazinKahtalı Mıçe kansere yakalandı! Sağlık durumu...
Sonraki Haber Yükleniyor...