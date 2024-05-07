Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 09:40 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 09:51 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün akşam Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi. Kostüm Enstitüsü'ne yardım için yapılan gecede, ünlüler şıklıklarıyla göz doldurdu. 2024 yılı için “Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu” temasıyla düzenlenen galada, ünlüler çoğunlukla çiçek desenli kıyafetler tercih etti.