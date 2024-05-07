Met Gala 2024’te şıklık yarışı! Ünlüler sıra dışı elbiseleriyle gecede boy gösterdi
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, dün akşam Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlendi. Kostüm Enstitüsü'ne yardım için yapılan gecede, ünlüler şıklıklarıyla göz doldurdu. 2024 yılı için “Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu” temasıyla düzenlenen galada, ünlüler çoğunlukla çiçek desenli kıyafetler tercih etti.
Moda dünyasının en görkemli etkinlikleri arasında yer alan Met Gala 2024, birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Bu seneki konsepte bilim kurgu yazarı JG Ballard'ın 'Garden Of Time' isimli kitabından esinlenerek karar verildi. Temaya uygun olarak katılımcılar çiçek desenli kostümlerin öne çıktığı tasarımlarla podyumda boy gösterdi.
DEMI MOORE
61 yaşındaki oyuncu, Met Gala’nın merdivenlerini Harris Reed imzalı şık elbisesiyle yürüdü. Siyah ve çiçek desenli, üstü kalp şeklinde tasarlanan elbise hayranlarından tam not aldı. Moore, şıklığını Cartier takılarıyla tamamladı.
ZENDAYA
Şarkıcı Zendaya, Givenchy'nin 1996 ilkbahar haute couture koleksiyonundan dramatik siyah bir elbise tercih etti. Başındaki devasa çiçekli bir aksesuarla gözleri üzerine çekti.
GIGI HADID
Thom Browne imzası taşıyan beyaz bir kıyafetle geceye katıldı.
LANA DEL REY
Ünlü şarkıcı, Gucci marka elbisesiyle gecede boy gösterdi. Doğal alıç dalları kullanılarak hazırlanan romantik tasarım elbisesi değişik tarzıyla dikkat çekti.
JEREMY STRONG
Succession dizisinin yıldızı Jeremy Strong gecede beyaz bir takım elbise tercih etti.
PENELOPE CRUZ
Başarılı oyuncu Chanel Haute Couture tasarımlı siyah, zarif ve dantelli bir elbise giydi.
ANDREW BRODY
Amerikalı oyuncu ve yapımcı Andrew Brody sarıya boyanmış saçları ve kıyafetindeki aksesuarla ile dikkat çekti.
UMA THURMAN
Ünlü aktris Uma Thurman gri ve mavi tonlarında, 3 boyutlu kelebeklerle süslenmiş bir elbiseyle geceye katıldı. Tory Burch imzalı kostüm sevenlerinden tam not aldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi