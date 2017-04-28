Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan Serkay Tütüncü'nün hedefinde, son dönemde yaşadığı tartışmalarla gündemde olan Serhat Akın vardı.

"BANA ÇOK İTİCİ GELDİ"

Survivor'ın eski yarışmacısı, "Ünlülerde kadın yarışmacı olarak Sema ve Sabriye kaldı. Onların alacakları sayılara muhtaçlar. Serhat Akın'ın kavgalarını, tartışmalarını biraz törpülemesi gerekiyor. Serhat'ın öyle bir karakter çıkmasına çok üzülmüştüm. Sürekli konuşan, haklı veya haksız her konuya yorum yapan... Yapıcı olması gerekirken daha çok agresifleşti. Onlar bana çok itici geldi" dedi.



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Serkay Tütüncü, "Sabriye topu unuttuğunda, fileden atlayamadığında hep görüntüde Serhat var. Çünkü inanılmaz tepkiler veriyor. Bunu biraz azaltırsa Sabriye'ye faydası olur. O dörtlüyü İlhan Mansız yönetiyor. İlhan Mansız'ın 'Arkadaşlar, Sabriye'ye çok yüklenmeyelim' diyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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