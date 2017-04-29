Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk dizileri, son dönemde Hırvatların da gözdesi oldu. Hırvatistan’ın en çok izlenen TV kanalı Nova TV’nin temsilcileri, geçtiğimiz günlerde Türk dizilerini incelemek üzere İstanbul’a geldi. Nova TV’de iki sezondur yayınlanan ve reyting rekorları kıran ‘Paramparça’nın yapımcısı Endemol Shine Türkiye’nin diğer dizileri ‘Evlat Kokusu’ ve ‘Dayan Yüreğim’in setinde misafir olan Hırvat ekip, yönetmenlerle ve oyuncularla bir araya geldi. Hırvat TV ekibi “Türk dizilerinin başarısının altında yatan disiplini görmek için setleri ziyaret ettik” dedi.