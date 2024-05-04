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Üç Kız Kardeş bu akşam final yapıyor! Mutluluktan ağlatacak veda…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üç Kız Kardeş bu akşam final yapıyor! Mutluluktan ağlatacak veda…

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında her cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan ve tam üç sezondur devam eden ‘Üç Kız Kardeş’ dizisi final yapıyor. Dizi bu akşam ekrana gelecek 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi Üç Kız Kardeş dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Almila Ada, Özgü Kaya, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam sona eriyor. 

Üç Kız Kardeş bu akşam final yapıyor! Mutluluktan ağlatacak veda… - 1. Resim

84. BÖLÜMLE VEDA EDECEK

Çekimlerinin Ayvalık’ta yapıldığı Üç Kız Kardeş, ilk bölümüyle 22 Şubat 2022’de ekrana gelmişti. Dram ve romantik türündeki yapım tam üç sezon yayınlandı. Senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Sevgi Yılmaz’ın kaleme aldığı dizi Salı gününden Cumartesi’ye alınmıştı. İzleyici tarafından beğenilen yapım bu akşam ekrana gelecek 84. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. 

Üç Kız Kardeş bu akşam final yapıyor! Mutluluktan ağlatacak veda… - 2. Resim

ÜÇ KIZ KARDEŞ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Sadık’ın aniden rahatsızlanması aileye büyük şok yaşatacak. Kızlar bağışlamayı babalarının sınavıyla öğrenecek. Sadık’ın rahatsızlığı üç kız kardeşi yeniden bir araya getirecek. 

Derya ve Kartal, Mustafa’nın geldiği endişesiyle hızlıca gitme kararı alacak. Diğer taraftan Dönüş, Serdar’a haksızlık ettiğinin ve onsuz olamayacağının farkına varacak.

Üç Kız Kardeş bu akşam final yapıyor! Mutluluktan ağlatacak veda… - 3. Resim

Türkan ve Somer için mutluluğun kapısı artık sonsuzluğa açılacak. Hayal ettikleri düğünle evet demenin heyecanını yaşayacaklar. Aradan yıllar geçecek, herkes kendi yaralarını sarıp kendi hikayelerini yazsa da aile olmayı başaracak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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