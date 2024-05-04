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Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı, herkes 'erimişsin' yorumları yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı, herkes &#039;erimişsin&#039; yorumları yaptı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıları ve güçlü sesiyle hayranlarının beğenisini kazanan şarkıcı Zara, spor salonundan bir karesine sosyal medya hesabından paylaştı. Kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan şarkıcı için “Erimişsin” yorumları yapıldı.

Zara adıyla bilinen şarkıcı Neşe Yılmaz, son dönemde şarkılarıyla değil yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor. 

Verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, son olarak spor yaptığı anlardan bir kareyi Instagram hesabından paylaştı. 

“KOŞA KOŞA GİTMELİ SPORA”

Pilates sonrası bir karesine yer veren Zara, altına şu notu düştü:

"Spordan sonra bir mutluluk geliyor, net… “Ay omuzum ağrıyor, ay kolum ağrıyor” cümleleri kasları çalıştırınca bitiyor. Hele bir de öğretmeniniz işine aşık biriyse yaşadınız... Koşa koşa gitmeli spora, canım Yıldız Tilbe’nin dediği gibi bir odadan öbürüne geçerken yoruluyoruz zaten. Ve Teoman’ın dediği gibi spor hocaları yormasınlar bizi spor yaptırırken."

Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı, herkes 'erimişsin' yorumları yaptı - 1. Resim

YORUMLAR GECİKMEDİ

Ünlü şarkıcının fit hali görenlerin dikkatini çekti. Sosyal medyada ne kadar zayıfladığına dair yorumlar paylaşıldı. Bazı hayranları “İşte bu, çok zayıflamışsın” , “Erimişsin” , “Böyle devam, sakın bozma” gibi mesajlar yazdı.

Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı, herkes 'erimişsin' yorumları yaptı - 2. Resim

“4'TEN SONRA YEMEK YEMİYORUM”

Öte yandan ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada zayıflama sırrını sevenleriyle paylaşmıştı. Aralıklı beslendiğini söyleyen isim, ““Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm” demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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